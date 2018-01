Paistab, et Urmas Reinsalu saaga hakkab selleks korraks läbi saama. Mis meile näppude vahele jäi?

See oli üks väga kasulik skandaal. Sellest võitsid kõik.

Keskerakonnal õnnestub suures valitsuspartnerite vahelises avalikus tülis ilmselt valitsus koos hoida. Jüri Ratas tõestab sel juhul, nagu suvises „kolme õe“ saagas, et suudab konfliktipooli kannatlikult ja ettevaatlikult lepitada, neid kokku siduda.

Reformierakond sai koalitsioonile anda valusa hoobi, õõnestades nende koostöövõimet ja pannes valitsuse tugeva surve alla.

Sotsiaaldemokraadid said näidata, et selles valitsuses on nemad peamised otsustajad. Nendest sõltub, kuhupoole valitsus läheb – kas alla või üles.

EKRE sai tuua avalikkuse ette suure ja kirgi kütnud teema – nemad olid esimesed, kes seadsid kahtluse alla Tiit Ojasoo sobivuse juubelietenduse lavastajaks. Tänu Reinsalule said nad veel nõrgestada IRLi, kellega nad samade valijate pärast võistlevad.

IRL sai jätkata valitsuses, Urmas Reinsalu sai viia kõigile kohale sõnumi, mida on kaua üritatud: ärge valige ­EKREt, me oleme täpselt nagu nemad, aga selle vahega, et me oleme valitsuses.

Vabaerakond oli korraks oluline. Nende hääli loeti, nende arvamust küsiti. Seda polegi nii vähe!

Teisest küljest oli see üks hävitav poliitiline skandaal. Räsida said kõik.

Keskerakond juhib valitsust, mis on nüüdsest suures plaanis töövõimetu. Valitsust, mille peamiseks eesmärgiks on teha valimiskampaaniat. Sisuküsimustes uuteks algatusteks enam usaldust ega koostöötahet pole.

Reformierakond näitas välja, et tegelikult pole nad hetkel valmis valitsust üle võtma, see pole hetkel nende huvides. See on kindlasti nõrkuse märk.

Sotsiaaldemokraadid kaotasid suure tüki oma usutavusest viimase väärtuspõhise erakonnana. Otsusega keelata oma liikmetel umbusaldushääletusel osaleda öeldi, et väärtused on küll tähtsad, aga võim on ikka tähtsamgi veel.

EKRE sattus ootamatult ühte leeri enda vihatud naisõiguslastega ning ei osanudki enam reageerida, hakates otsima uusi argumente, miks Reinsalut umbusaldada. Selle käigus sai kõigile selgeks, et asi pole Reinsalus ega tema eksimuses, vaid käib lihtsalt poliitiline mäng.

IRLi positsioon valitsuses on nõrgem kui enne, nemad ja Reinsalu istuvad seal teiste armust. Sotsid peksavad neid oma näo säilitamiseks avalikult ja halastamatult.

Vabaerakond tõestas taas, et neil pole väärtusküsimustes seisukohta ehk maailmavaadet ja nii ei tea keegi endiselt, miks neid valida.

Ja kokkuvõttes?

Kokkuvõttes taanduvad need plussid ja miinused kenasti ära. Üheks suureks nulliks.

Null!

Tühjus!

Eimiski!

Kallistage parem üksteist!