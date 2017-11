Viis Keila alaealist poissi suunati kohtuotsusega Tapale erikooli. Nende ninamees aga vaidlustas oma kohtuotsuse ja jätkab kooliteed Keilas.

Tänavu 5. oktoobril süttib Keila koolis metallist koolikapp. Selgub, et kapi omanik on sinna ehitanud riiete kuivatamiseks ventilaatori. Selleks on ta tõmmanud elektrikilbist juhtmed. Kappide lukustussüsteemis tekib aga lühis ning nüüd tuleb 32 kapi lukud välja vahetada.

Nutikas leiutaja on 15aastane Jan*. Tema on ka Keila linna terroriseerinud poistekamba ninamees. Kohtuotsuse järgi peaks poiss põhikooli viimase klassi läbima Tapa erikoolis, kuid tema ema vaidlustas kohtuotsuse riigikohtus.

Seitsmenda klassi lõpus valiti Jan oma klassi esindajana kooliaasta lõpus pidulikule direktori vastuvõtule. Sinna kõik ei pääse, ainult kaks parimat klassist, poiss ja tüdruk. Jani puhul oli valimine eriti ootamatu, sest eelnevatel aastatel oli ta kimpus nii käitumise kui õppimisega. 4. klassi lõpus jäi ta loodusõpetuses täiendavale õppetööle. Mõnikord oli tema tunnistustel käitumine mitterahuldav. 7. klassis toimus aga muutus ‒ Jan hakkas hästi õppima.

Ka kaheksandat klassi alustas ta hästi. Tänavu jaanuaris on poisi hinded neljad-viied, keskmine hinne tuleb 4,5. Käitumine ja hoolsus on eeskujulikud.

Kuid ühel jaanuaripäeval marsib klassi politsei ning paneb Janil käed raudu. Miks ometi?