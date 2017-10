ÜLE PARDA: Laevaarheoloog Vello Mäss (76) kaalub ametist lahkumist, sest muinsuskaitseamet on kaks aastat takistanud haruldase laevavraki uurimist. Ametnike sõnul pole ta pädev uuringuid tegema.

Kevad, 15.–29. mai 2015. Eesti vetes toimub Baltimaade suurim miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2015. Operatsiooni käigus leitakse aga veel midagi.

Meremuuseumi merearheoloogia teadur Vello Mäss saab 2. juunil mereväestaabist teate, et Saksa miinitraaler avastas Tallinna lahest Naissaare külje alt lagunenud laevavraki.

Teade paneb Vello Mässil silmad särama. Ta on 1988. aastast Eesti meremuuseumi teadur ja uurimislaeva Mare kapten, 40 aastat tegelenud laevavrakkide uurimisega.

9. juunil sõidabki Mare Lennusadamast välja. Mäss on põnevil. Ja seal ta ongi – Naissaare külje all sügavikus, hoovusi võimendavas düüsis, umbes 30 meetri sügavusel lebab purjelaeva vrakk. 18 meetrit pikk ja 7 meetrit lai. Esmapilgul väga lagunenud, alles vaid pilpad.

Mäss pöördub Eesti Muinsuskaitseameti poole, et saada luba vrakile uurimisretke korraldamiseks – ilma muinsuskaitseameti loata on see keelatud. Kirjas on tegevuskava seitse punkti, millest üks kõlab: „Tooksime välja keraamilisi esemeid 5 tükki.“ Mäss paneb selle arvu suvaliselt.

„Asjade toomine on vajalik, et saada teada laevavraki vanus. Arvasin, et viiest esemest piisab,“ selgitab Mäss.

Muinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektor Maili Roio annab sukeldumiseks loa.

11. septembril sõidavad miinituukrid kiirpaadiga Naissaare poole, seekord jääb Mäss Lennusadamasse Mare pardale. Teaduril seisab ees põlveoperatsioon.

Mõne tunni pärast tulebki kiirpaat tuukritega tagasi. Mehed on toonud kaasa 36 keraamilist nõud. Mäss lööb käsi kokku. Tont võtaks! Nii palju asju! Pidi ju olema viis eset.

Ta helistab kohe muinsuskaitseametisse ja kutsub inspektor Maili Roio haruldast leidu vaatama.

Roio satub hämmingusse. „Miks nii palju,“ pärib ta. Mäss selgitab, et see keraamika on erakordne leid. Ja kuna need esemed on kõik meres pilla-palla laiali, tuleb nad päästa.

Mässile tundub, et Roio jääb selgitusega rahule.

Järgmisel korral sukeldudes toovad tuukrid üles 16 asja.

2. oktoobril saab meremuuseum ja Vello Mäss kirja, et muinsuskaitseamet on vraki uurimiseks antud loa tühistanud. Ootamatult selgub, et muinsuskaitse oli võtnud vraki 24. septembril ajutise kaitse alla, kuid polnud Mässi sellest teavitanud.

Amet alustab Mässi suhtes väärteomenetlust ja süüdistab teadurit „kultuuriväärtustega leiu, selle osa ja arheoloogilise kultuurikihi tahtlikus rikkumises ja mälestiste loata uuringus“.

Loe edasi homsest Ekspressist.