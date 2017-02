Tehnilise Järelevalve Ameti töötajad ja nende lähedased elasid aastaid hirmu all, sest ärimees, kelle ettevõtete suhtes käis väärteomenetlus, hakkas neid vägivallaga ähvardama.

2012. aasta 25. mail kella seitsme paiku õhtul heliseb ühe naise mobiiltelefon. „Ma lõikan su õe emaka välja,“ teatab võõras meeshääl. Öösel helistatakse samalt numbrilt veel kaks korda ja irvitatatakse rämedalt.

Kõned saanud naine on ühe Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ametniku õde. Öiseks hirmutajaks on ehituslike ekspertiisidega tegelev ettevõtja, kelle suhtes TJA alustas väärteomenetlust valeandmete esitamise tõttu.

Need kõned on vaid väike osa sellest, kuidas ärimees terroriseeris nii ametnikke, nende pereliikmeid kui ka koostööpartnereid.

Ligi viis aastat kestnud kriminaalasi päädis kohtuotsusega tänavu jaanuaris.

„Koormus on lihtsalt meeletu ja valikud on valusad,“ põhjendab prokurör Natalia Miilvee venimist. Äsja presidendilt autasu saanud prokurör ütleb, et küsimus pole enam selles, millega jõuab tegeleda tööajal – tööd tuleb teha ka väljaspool ametlikku tööaega.

See juhtum näitab, kui kaitsetud on ametnikud. Ka ärimehele määratud leebe karistus paneb kulmu kergitama.

31. jaanuaril 2012. aastal saab Tehnilise Järelevalve Amet avalduse arhitektilt, kes palub majandustegevuse registrist kustutada oma seotus Ärimehe ettevõttega. Samal päeval laekub teiseltki arhitektilt samasugune palve. Kuu jooksul saab amet veel kaks samasugust taotlust.

TJA alustab Ärimehe suhtes väärteomenetlust valeandmete esitamise tõttu. Menetlejaks saab noor naine, Ametnik Üks. 9. märtsil saadab ta Ärimehele e-kirjaga kutse tulla ülekuulamisele.

Tund hiljem helistab Ärimees Ametnik Ühele: nimetab tohmaniks, käsib end põlema panna ja saadab pu…i. Viis minutit hiljem helistab uuesti ja sõimab taas tohmaniks.

