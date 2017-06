Kohtutäiturid peatasid alles reede õhtul tavakülastajatele avatud Roman Zaštšerinski uue restorani "Mantel & Korsten" tegevuse.

Kadriorus Poska tänaval asuva söögikoha sulgemise põhjuseks on keeruline vaidlus, mida Ekspress kajastas möödunud märtsi lõpus. Nimelt võitleb restorani vastu toidukoha lähedal asuvas kortermajas tegutseva Baltikums Banks AS Eesti esindaja proua Tatjana Sarap ja veel mõned korteriomanikud. Loe sellest pikemalt siit.

POOLT JA VASTU: Esiplaanil rohelisse majja tegid Zaštšerinskid restorani. Vasakul tagaplaanil pruunikas kortermajas elav Tatjana Sarap takistab restorani teket. Foto: Hendrik Osula

Foto: Hendrik Osula

Täna Mantli & Korstna Facebooki küljel avaldatud postituses kirjutavad restorani omanikud: "Oleme ise šokeeritud ja kurvad - peame ka teid kurvastama ning teavitama, et samaaegselt, kui meie oleme olnud avamistuhinas ning meil olid 2 suurepärast uue restorani avamisõhtut, siis külastasid meid eile õhtul ka kohtutäiturid, kes olid saanud naabermaja proua ja tema advokaadilt 1nädalaga uue hagi, hagi rahuldamise ning megakiire määruse restorani tegevus koheselt peatada.

Nii uskumatu, kui see ka pole, aga nii see meie jaoks eile paberil must-valgel ette toodi."

Samas lubavad nad, et koht alustab kohe uuesti tegevust, "küsimus on lihtsalt ajas ja lahenduses kuidas!!!"

