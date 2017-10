Levinud arvamuse kohaselt on narko­maanid koondunud linna ääre­aladele, Ekspress avastas vilka narkopesa aga Tallinnas kesk­linna veerelt vahetult koolide ja laste­aedade lähedusest.

Sikupilli asum oma koolide ja lasteaedade rohkuses tundub rahulik ja peresõbralik kant. Mänguväljakutel on legoklotsid turvaliselt laiali. Kinnisvaramaaklerid nimetavad seda lausa kesklinnaks. Ühendus „päris“ kesklinnaga on aga tõesti hea, nii ühistranspordi kui autoga. Ka Eestisse kutsutud Euroopa VIPid sõitsid just sealt, Majaka tänavat pidi, vilkurite saatel lennujaama.

Ent selles idüllis eksisteerib justkui paralleeluniversum. Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil on viis protsenti Sikupilli asumi elanikest narkomaanid, neid on veidi enam kui 600. Üks sealne elanik aga avastas, et narkomüügipunkt võib olla majanaaber ja kutsus ajakirjaniku olukorraga tutvuma.

Esimesel päeval parkisime auto Sikupilli ja Majaka tänava ristmikule ning õige pea astus keegi mees otse meie ees põõsa juurde. Välimuselt tavaline parm, nägu pundunud, ent riided olid puhtad. Ta võttis süstla ja süstis end sealsamas randmesse. Samal ajal sõitis temast mööda tõukerattaga poiss. Peatusesse jõudis tramm, mees ärkas järsku ja pistis jooksu. Midagi kukkus maha. Süstal? Ei, tegemist oli ecstasy-tabletiga, millest oli kolmandik ära murtud. Nagu üks spetsialist selgitas, murtakse ecstasy-tablett (pildil) kolmeks tükiks, segatakse veega ja süstitakse sisse – joove kestab kolm korda kauem kui tabletti neelates.

Sikupilli narkomaanide kohtumispaik on Majaka tänava Grossi toidupoe parkla ja selle ees olev Sikupilli trammipeatus. Siit alustavad nad oma tiiru kvartalis, kus kõrvalepõikena tehakse uimastav süst tõelises süstimisepesas.

Loe edasi homsest Eesti Ekspressist.