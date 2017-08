Laupäeva õhtul, meie aja järgi pühapäeva varajastel hommikutundidel kohtuvad USAs, Nevadas poksiajaloo ühes matšis siiani võitmatu Floyd "Money" Mayweather ning vabavõitlejate koorekihti kuuluv Conor "The Notorious" McGregor.

"26. augustil löön ma ka selle eide nokauti!" lõõpis Mayweather matšieelsel pressituuril. 29aastane McGregor ei jäänud endast üle kümne aasta vanemale Mayweatherile vastust võlgu: "Sa pole kedagi juba umbes 20 aastat nokauti löönud."

Hea suuvärgiga McGregor on Mayweatheri pressikonverentsidel juba mitu korda tolmu tampinud.

Mayweatheri kasuks räägivad aga õnade asemel teod - mees pole kaotanud profipoksis ühtegi matši. Tal on 49 võitu, neist 26 nokaudiga.

Kuid ka McGregor pole papist poiss - vabavõitlusliigas UFC on iirlane võitnud 24 kohtumisest 21. Seejuures võitis ta enamiku matše käelöökidega.

Tunduvad justkui võrdsed vastased?

Tegelikult asjad päris nii pole. McGregoril varasem profipoksikogemus puudub, kuid sellele vaatamata läheb ta kokku poksimaailma ajaloo tõelise suurkujuga. Just vajaliku kogemuse puudumine saab paljude analüütikute arvates McGregori puhul saatuslikuks. Erinevalt McGregori koduliigast UFC-st, on profipoks võrdlemisi jäikade reeglitega: näiteks ei tohi McGregor kasutada küünarnukke ega jalgu.

Aga ka McGregori kasuks räägivad mitmed asjaolud. Näiteks kasutatakse matšil kergemaid kindaid kui tavaliselt. See toimub Mayweatheri initsiatiivil. Samuti on McGregor oma füüsilise vormi tipus, 40aastane Mayweather on aga oma karjääri jooksul jõudnud juba kaks korda pensionile minna. Lisaks spekuleerivad McGregori pooldajad, et ta võib olla Mayweatherile ebamugav vastane tavatu poksimisstiili ning vasakukäelisuse poolest. McGregor on Mayweatherist ka pisut pikem ning suurema käeulatusega.

Suurem osa analüütikutest ja kihlveokontoritest McGregorile pikka pidu ei ennusta. Sama meelt on Eesti profipoksija Rain Karlson, kes arvab, et Mayweather võidab matši lausa enne kuuendat raundi. "Ma arvan, et Floyd võidab, kuna tegemist on ikkagi mehega, kes on võitnud poksis väga suuri staare ja Conoril on see alles profipoksi debüüt."

Teenitavad rahasummad on ulmelistes kõrgustes, ulatudes koos sponsoritasudega sadadesse miljonitesse dollaritesse. Viimase matšiga Manny Pacquiao vastu teenis Mayweather hinnanguliselt üle 600 miljoni dollari.