Kui Kaja Kallase vanaema Rita Alver (1916–1992) jõudis täisikka, tähendas abiellumine naisele enda andmist mehe voli alla.

„Perekonnaõiguse paragrahv 7 järgi peavad abikaasad üheskoos elama. Mehel on õigus nõuda, et naine järgneks temale uude elukohta,“ seisab 1937. aastal välja antud abieluseaduse ja perekonnaseaduse kommenteeritud väljaandes. „Mees on see, kes määrab abielupaari elukoha, ja mehel on õigus nõuda, et naine temale sinna järgneks. Ühise elukoha valiku on seadus andnud mehe kätte ja naine ei või keelduda sinna minemast, kus on tema mees.“

Samuti tähendas abielu naise jaoks seda, et kogu tema vara – ka kinnisvara, mis juba enne abiellumist kuulus naisele – valitseb mees.