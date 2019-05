Erinevalt teistest erakondadest rõhutavad EKRE juhid kõnekaid, vahel ilmselgelt provotseerivaid väliseid tunnusmärke. Nende riietust vaadates meenub film „Mehed mustas“. EKRE juhtfiguurid kannavad musti või tumedaid kaabusid nagu vormimütsi ja on ärritanud korduvalt riigikogu OK-tervitusega, mida on kasutanud teiste seas ka Uus-Meremaa parem­äärmuslik massimõrvar Brenton Tarrant. Kõik see on omane jõulistele, kõva kätt pooldavatele ning selgelt äärmuslike kalduvustega parteidele ja poliitilistele liikumistele. Silmapaistvaid näiteid on võtta ka Eesti riigi ajaloost.

Mustad kaikamehed

1930. aastate algul kasvas Eestis kiiresti mõjuvõimsaimaks poliitiliseks jõuks vabadussõjalaste liikumine. Vapside, nagu neid rahva seas kutsuti, vormi esimeseks pääsukeseks sai valge-must lint, mida kanti vasakul käisel.