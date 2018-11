Vähem kui saja kilomeetri kaugusel Viinist asub vana kuulus alpikuurort Semmering. 19. sajandi lõpul rajas Panhanside suguvõsa sinna omanimelise hotelli, millest kujunes aja jooksul üks Kesk-Euroopa suuremaid ja uhkemaid. Grand Hotel Panhansi külastas Austria imperaator Franz Joseph I, seal veetsid aega kunstnik Oskar Kokoschka ja kirjanik Stefan Zweig. Mõne päeva eest TV3 näidatud suurfilm „The Grand Budapest Hotel“ (2014) on inspireeritud Zweigi loomingust ja linateoses kujutatud hotellis võib ära tunda just Panhansi. Vana panhanslikku suguvõsa esindab filmis M. Gustave, kes jätab hotelli võõramaalasest sõjapõgenikule Zero Moustafale. Zeros aga võib aimata vihjet Tartus sündinud salapärasele William D. Zimdinile, kes 1930. aastal Grand Hotel Panhansi ära ostis.

„Semmeringi kroonimata kuningas“

William D. Zimdini päritolu kohta on kirja pandud eri versioone. Teda on nimetatud küll eestlaseks, küll baltisakslaseks, küll superrikkaks juudi pankuriks Lätist, küll Leedu ettevõtjaks, küll rikkaks Vene või Ukraina juudiks. 1880. aastal Tartus sündinud Zimdini isa oli Jaani kiriku kellamees.