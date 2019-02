1920. aastate lõpul laskis suurärimees Aleksander Puhk endale ehitada auto, mille sarnast polnud Eestis seni nähtud. Avalikkus sai Puhki reisiautost kuulda Päevalehe vahendusel septembris 1929, kui masin Riiga saabus. „Auto on ehitatud firma Puhkide tehases ja sõidab esmakordselt üle Eesti piiri. Auto on ehitatud kaugemateks sõitudeks. Kuuleme kohapeal, et auto kere ja sisseseade on valmistatud „Ilmarises“. Kere on ehitatud „Chevrolet’“ šassiile.“

Auto nagu naksitrallide oma

Riiaski äratas see auto-magamiskupee elavat huvi. Sellised autod olid küll juba levinud Ameerikas, aga Eestis ehitatud eksemplar oli kahtlemata väga ebatavaline. „Auto välimus tuletab meele autobust, kuid maksab vaid heita pilgu läbi peegelklaasist akende, kui veendud, et ta on seatud sisse suurima mõnususega. Päeval võib temas istuda pikkadel pehmetel diivanitel ning tunda end kodusena, öösel riputatakse diivanite kohale veel paar magamisaset, nõnda et neli inimest võivad mõnusalt veeta öö autos. Peale selle on autos pesunõu, peegel, kummut voodipesu ja tualettasjade jaoks. Auto pärasse on ehitatud kaks kappi riiete jaoks,“ kirjeldas Päevaleht.