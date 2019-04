Oktoobris 1931 täitis Eesti ajakirjandust skandaal, mille Päevaleht pealkirjastas „Tallinn pornograafiliste piltide valmistamise keskkohaks“. Mitme riigi koostöös paljastati üle Euroopa tegutsenud võrgustik, mille keskused Tallinna kõrval olid veel Berliin, Viin ja Varssavi. Äri oli nii mahukas, et Berliinis tuli konfiskeeritud pornomaterjale ära vedada koguni veoautoga.

Sinivereline pervert teenis nilbustega autoraha

Tallinnas juhtis pornoäri siinse politsei vana tuttav Ned de Baggo. Tema tabamisega ühel ajal toimusid haarangud ka eelmainitud Euroopa suurlinnades, kus avastati suured laod täis rõvedaid pilte ning pornokirjandust. „Selgub, et ettevõtted on olnud omavahel tihedas ühenduses ning jaotanud omavahel kogu maailmaturu sel alal. Ehkki suurem ladu saadi kätte Berliinis, on ilmne, et piltide produtseerimise suuremad keskused asusid Tallinnas ja Viinis,“ kirjutas Päevaleht.

Pornokuningas Ned de Baggo ehk Baggehufvudt, noor sinivereline baltisakslane, nägi välja nagu ehtne pervert.