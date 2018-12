Väärtuslike aarete pärast keerutavad raudrüüdes sangarid tapreid ja raiuvad mõõkadega vaenlasi muinaslugudes või kaugetel maadel toimuvates seiklustes. Suvel 1501 aga viis ühe kalliskivi varastamine sõjani ka päriselus ja siinses maailmanurgas. Omavahel põrkasid kokku Liivimaa ja Venemaa armee.

Ajalooürikutes ja -raamatutes räägitakse tollest kuriteost vähe, kuigi see tõi kaasa niivõrd tõsise tagajärje. Üheks põhjuseks on Tartu keskaegse arhiivi hävinemine.

Saatuslikud sündmused hakkasidki arenema just Tartust, toonase nimega Dorpatist. Keskajal asus kivimüüride vahele surutud linn Emajõe paremkaldal. Tema õitsengule pani aluse transiitkaubandus Venemaa ja Lääne vahel. Tartu kaudu liikusid nii Pihkva kui ka Novgorodi kaubad.