PÕGENEV KITS: Suvel puhkes Californias osariigi ajaloo suurim metsapõleng, kus tule alla jäi kokku 1,858 ruutkilomeetrit metsa. FOTO: Scanpix/AFP

Evolutsioonibioloogia suurkuju Charles Darwin (1809–1882) on kirjutanud, et olelusvõitluses ei jää ellu mitte kõige targemad või kõige tugevamad, vaid kõige kohanemisvõimelisemad. Võitjateks on need, kes muutustega keskkonnas kaasa suudavad minna.

Tänapäeva maailm muutub kiiremini kui kunagi varem, ja seda nii looduskeskkonna kui inimühiskonna vaatepunktist. Kasvava inimkonna vajaduste rahuldamiseks kujundatakse ümber looduskeskkonda ning nende muutustega kohanemine on paljudele liikidele muutunud elu või surma küsimuseks. Paljud liigid, olgugi targad või tugevad, ei suuda sammu pidada. Selle aasta märtsis suri Keenias maailma viimane isane põhjapoolne valge-ninasarvik. Elupaikade kadumise ja salaküttimise survele vastupanemiseks tugevusest ei piisanud.