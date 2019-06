Airat Abusakhmanov hindab klassikat

Raamatud

Teater

Ka viimase suure teatrielamuse sain seoses Eestiga. Etendus „Minu eesti vanaema“, mille autoriks ja lavastajaks on Julia Aug. Isiklik ja siiras lugu ning väga kõrgel tasemel teostus.

Keeled ja kultuurid

Äsja osales minu lavastus „­Zuleiha avab silmad“ rahvusvahelisel turgi keelerühma kuuluvate etenduste festivalil „Nauruz“. Ka baškiiri keel kuulub sellesse keelkonda. Meie intelligentsi seas on hirm, et baškiiri keel muutub muuseumikeeleks. Meie teatritel ongi kaks suurt eesmärki, üks on kunstiline ning teine keele ja kultuuri hoidmine.