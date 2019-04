Ando Kiviberg: inimestele tuleb rõõmu valmistada

Wilkom, mille keskmes on tugeva kunstilise tasemega komöödia­filmid, on tänavu kõrvalprogrammis keskendunud Prantsuse filmidele. Lisainfot leiab veebilehelt 2019.wilkom.ee .

Vanade majade pööningud



Tõusta mööda kitsast ja nagisevat treppi nõiduslikku paika, mida vaevu valgustab kärbsesitast ja tolmust visalt läbi tungiv valguseraas. Sinna on läbi elude toodud esemeid, mida parasjagu enam ei vajata (aga tegelikult ei vajata enam kunagi), sest ära visata ega anda nagu ei raatsi. Moodustunud on kultuurikihid – läbi aastate, aastakümnete või isegi sadade. Kui on õnne. Väikese poisina istusin sageli maal vanaema juures pööningul ja lugesin taskulambi valgel ajakirju, raamatuid, kirju ja mängisin, et olen avastanud mereröövlite aardekoopa.