EV 100 sünnipäeva-­aasta on möödas ja suurem osa kingitusi kodumaale üle antud. Nende hulgas on nii sinimustvalged sallid, kontserttuurid kui ka külade mänguväljakud või tasuta taksosõit. Kingiti ka terveid programme, millest ehk enim kajastust leidsid filmid ja maailmakoristuspäev. Paljud tegevused on juba lõppenud, omajagu aga alles käimas. Päris lõpuni avamata kingipakis on ka ruumiprogramm „Hea avalik ruum“.

Avalik ruum on liim, mis peaks inimesed füüsiliselt kokku tooma ja andma võimaluse omavahel suhelda. Ajalooliselt on ikka kohtutud raekoja platsil või keskväljakul, seal on peetud laatu, paraade ja kõnesid. Väljak on ainulaadne ruum, mis peaks suurürituste ajal mahutama palju inimesi, kuid argipäeviti ja vähesemate külastajatega ikkagi linna keskusena toimima. Väljaku olemasolu viitab linlikule tihedusele, paigale, kus pidevalt midagi toimub, mille ümber on linna olulisemad avalikud ja ärihooned.