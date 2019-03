Anu Kikas: Vabadus mõelda, öelda ja teha asju, mida tahad, on luksus

VANA AJA ASJAD

Ajalugu on ülipõnev. Rooma kanalisatsioonist rahvarõivaste pärltikandini huvitavad mind asjad, mis on tehtud enne meid. Meieni säilinud ehitiste, kunstiteoste ja rõivaesemete kaudu materialiseeruvad minu jaoks ammu elanud inimesed ja mul tekib tunne, et ma saan aru, mida nad mõtlesid ja miks nad tegid neid asju täpselt nii, nagu nad tegid. See on nagu fantaasiamaailm, milles on ka osake tõtt, ja selles maailmas kondamine meeldib mulle väga.