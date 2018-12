AREENI AASTA ALBUMID 2018 | Eesti muusika valitseb! Ja võimsa Zahiri ülimüra seal kõige tipus!

Kuidas nii? Üks põhjus võib olla proosaline. Muusikat on kogu maailmas nii palju ja kohe kättesaadavat, igaühel on võimalik sealt ainult temale meeldiv leida ning elada muusikalises mullis, millel teiste inimeste maitsega palju ühist ei ole. Ehk siis: nagu kõigi inimeste, nii on ka Areeni žürii liikmete maitsed ja huvid nii killustunud, et omavahelisi kokkupuuteid on napilt ja see ühisosa tekibki väiksemast valikust ja ringist, milleks on Eesti muusika.

Aga täna on pidupäev! Ärme mõtle nii. Rõõmustame, et meie ees on kinnitus: Eesti muusika on tänavu tunduvalt parem olnud kui muu ilma materjal.

Ning kui Areenis trükitust tõestuseks ei piisa, siis toonitagem, et aasta 2018 lõpus on palju erinevaid EW teoseid peanupu välja pistnud ka välismaistes aasta-parimad-edetabelites. Kaks Ratkillerit Tabs Outi listis, Holy Motorsi plaat Piccadilly Recordsi aasta parimate albumite hulgas, Mart Avi Gigwise’i omas ja kõige uhkemalt Lolina väljaande The Smoke TinyMixTape’i tabeli kolmandal ja Tommy Cash legendaarse NME toimetuse valikus kahekümne viiendal kohal.

Aga Areeni aasta album on Zahir. Number üks pomm ansamblilt, kes on kogu edetabeli kõige vanem tegutsev kollektiiv. Tabelisse pääsenutest on vaid Jon Hassell neist 90ndate alguses Tallinna pööningutel ja keldrites alustanud mürarokkaritest kauem tegutsenud.

VÄGEV ZAHIR 2018 (vasakult): Tambet Jurno, Margo Pajula, Maike Lond Malmborg ja Raul Reinup. Vallo Kruuser

Õnnitleme bändi juhtfiguuri ja kogu plaati orkestreerinud Tambet Jurnot.

Tere ja palju õnne! Zahiri „What ­Noise?“ valiti Areenis aasta parimaks plaadiks!

Heh-heh! Okei, okei! Hõh-hõh-hõh-hõõ! Noh... Heh-heh-hee. Ausalt öeldes on mu praegu tunne, nagu ma oleks varjatud kaameras järsku. Päriselt ka või?

Jaa-jaa.

Okei. It’s time to celebrate. Midagi ma siis nüüd joon.

Liigutab see sind üldse, kui aasta lõpu tabelites su plaat kõrgel kohal on?

Pole elu sees kusagil tabelites figureerinud. Vajab natuke seedimist ja maha rahunemist. Lahe kuulda muidugi.