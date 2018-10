Kõiki novelle ei jõua siinkohal kiita ja iseloomustada, olgu siis tehtud valik kogumiku teisest poolest. Andrus Kivirähki „Vanaisa ja metsavennad“, samuti Jüri Kolgi „Paul“ on mõlemad väga hoogsad ja äraspidised jutud tänapäevast ja lähiminevikust. Meelis Friedenthali meisterlik ja elamuslik novell „Kasuksepp“ võngutab lugeja reaalsusetaju keskaja taeva, maa ning põrgu vahel. Klassikaliselt vaimuka puändiga on Mari-Liis Müürsepa lugu „Elajas“, ja ehkki saatesõnades novelližanri puändilisust kahtluse allagi seati, siis see polegi igaühele jõu- või soovikohane võte. Margit Lõhmuse „Vulva klubi“ on kogumiku kõige formaadivabam lugu, hea flow’ga ja isikupärases keeles esitatud peaaegu vulva dentata-lugu , milles on ka YouTube’i klippide nimede tähtedest ja numbritest koosnevaid abrakadabra-aadresse. Donald Tombergi „Arno, isa, koolimaja ja tunnid“ on „Kevade“ võtmefraasi teemaline lõputu küünlapäev, kus isa hoolitsus poja koolijõudmise pärast on ehe ja soe. Juhan Voolaiu „Lõvi“ on kõnelevast lõvist rääkiv pahupidi pööratud Mowgly lugu. Armin Kõomäe „Goglomov“ on vaimukas lookene ­unisest maakonnalinnast ja meeste ning naiste vahelistest suhetest, Mihkel Mutt küsib „Suure Poobsi vaikimises“: „milleks saada suureks ja kuulsaks, kui sa ei kasuta oma mõjuvõimu selleks, et midagi head korda saata?“ Vastus, Mutile vääriliselt, ei ole see, mida me arvame.