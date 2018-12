Audiofiilide unelmate album

Foto: Paul Husband

Sub Pop Low „Double Negative“ Sub Pop 9/10

Minimalistliku ja aeglase rokkmuusika suurkujud Low on uue albumiga teinud karjääri suurima ja julgeima kannapöörde.

„Double Negative“ on oma kõlapildilt lähemal Tim Heckerile ja Jefre Cantu-Ledesmale kui ühelegi Low’ varasemale albumile. Kuna bändi lood on tugevalt üles ehitatud vokaalile – eriti Alan Sparhawki ja Mimi Parkeri ebamaistele vokaalharmooniatele –, siis keskendub uue plaadi produktsioon jõuliselt just ­helimanipulatsioonidele, millest ei jää puutumata ka vokaal. Iga instrumenti on kohati tundmatuseni töödeldud ja lastud läbi erinevate kompressorite ja filtrite, nii et kitarrid väänlevad ja võbelevad, justkui püüaksid nad iga helisageduse eest ­võidelda, et neid vaid kuulda oleks. Trummid on nii tihkelt kokku pressitud, et süntesaatorite müralaviini põhjatust sügavusest on kuulda ainult nende tummist kaja.