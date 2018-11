1941. aastal Itaalias, Parmas sündinud Bertolucci kasvas intellektuaalide peres, tema isa oli poeet ja ema õpetaja. Isa oli hea sõber toona ennekõike kirjanikuna tuntud Pier Paolo Pasoliniga, kes noore Bertolucci omal ajal filmitööstusesse sokutas, algul enda assistendina, hiljem juba stsenaristina. Muu hulgas on Bertolucci panustanud kaasstsenaristina ka Sergio Leone kultusfilmi „Ükskord metsikus läänes“ („Once Upon a Time in the West“, 1968).