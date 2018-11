Üksjagu on kõlanud sajatamist, et mõni nublu lugu kõlab nagu mõni välismaine lugu. Kõige sagedamini on välja toodud vene träppari 044 Rose’i loo „ТУЗ“ sarnasust nublu „Droonidega“. Ja siis küsitakse: kas nublu kopeerib, varastab?

„ТУЗ“ ja „Droonid“ ei ole sarnased lood. Need lood ongi ühe ja sama muusikalise põhja – teisisõnu biidi peale räpitud lood. Nii nublu kui 044 Rose on oma lood teinud ühe ameeriklasest biidivalmistaja Tashi (nimi esineb ka kujul IamTash) produtseeritud instrumentaalsele põhjale.

Ühendriikides Bostonis elava ja tegutseva Tashi täpselt sama biiti on lisaks nublule ja 044 Rose’ile kasutanud ka räpparid Big Fiji (loos „No Fussin 2“), BossNi („Lean In My Fiji“), Nxvqs („Lama“), Shayne Jo („Tonight“) ja Lil Henry & Yung Matt (loos „Hype“).

Kui põhjalikumalt otsida, leiaks ehk veel kümmekond puhku, kus just seda instrumentaali tarvitatakse. Keegi neist samale biidile räppinutest pole kopeerija, keegi neist pole varas. Nad on kasutanud biiti Tashi loal, kas tasuta või siis selle temalt liisinud.

See kõik on osa ülemaailmsest biitide sepistamise kunstist ja ärist.