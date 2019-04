Billie Eilish - aasta armastatuim kurb tüdruk

Kui sa ei tea, mida noored tänapäeval kuulavad, pole sa ilmselt Billie Eilishi nimega tuttav. Aga kui sind popmuusika ja tema olukord huvitab, tasuks 17-aastase Los Angelese neiu loominguga tutvust teha. Ta on viimased pool aastat olnud See Järgmine Suur Asi.

Kui on julgeid, võin kümne kilo peale kihla vedada, et tema esikplaat on tuleval nädalal Eesti Tipp-40s albumite tabelis uue tulijana number üks. On? Tulemus selgub esmaspäeval. Tema EP „Don’t Smile at Me”, olles küll ilmunud juba aasta 2017 augustis, vinnas end Eestis digitaalselt tarbitud albumite tabelis selle aasta alguses number üheks ja on Ariana Grande tänavuse albumi „thank u, next” taga pikalt teine olnud. Ilmselt ei soovi siiski keegi kümneka peale kihla vedada?