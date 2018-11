Foto: Estonian Theatrical Distribution OÜ/Twentieth Century Fox

Kvaliteetselt toodetud. Kenasti pakendatud. Grimmile (need hambad!), kostüümidele (värvilised ülekereliibukad!), lugude valikule (ainult hitid!) ja nende esitusele (1985. aasta legendaarne Live Aid!) on kõvasti rõhku pandud, esinemiste vahele jäävad hetked mõjuvad aga suhteliselt suvalise ajatäitena, järgmist laulu sissejuhatava mulinana, mille lõppemist vaataja pikisilmi ootab, et saaks jälle laulu kuulata, jalaga takti kaasa lüüa, mõttes (või päriselt) kaasa laulda.

„Bohemian Rhapsody“ raamiks on 1985. aastal Londonis Aafrika näljahädaliste aitamiseks korraldatud heategevuskontsert Live Aid, kus astusid üles tolle hetke olulisemad artistid, teiste seas Queen, kelle etteaste sel megakontserdil on korduvalt valitud üheks rokiajaloo võimsamaks ­live-esituseks.