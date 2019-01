Mida iganes keegi James Bondist ka ei arvaks – temaga seonduvaid märke on kõikjal. Käparditest vene spioonide tuuseldamine mööda Euroopat, kontrolli alt väljunud Saudi Araabia mõrvarühmad ja süüdistused arvutitesse peidetud Hiina „spioonikiipide“ kohta on kasvatanud meedias viiteid Bondile eksponentsiaalselt. Ning nende hulk aina kasvab, kui uus, järjekorras 25. James Bondi film välja tuleb.

„Bondoloogina“ jälgin neid sündmusi pingsalt. Olen Ian ­Flemingi loodud James Bondist kirjutanud ja loenguid pidanud üle kümne aasta. (Vaata minu blogi Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi kodulehel.) Minu arvates on Bond põnev, sest ta on üleilmne ikoon, kes on muutunud vastuluure sünonüümiks, ning vaieldamatult üks edukamaid Suurbritannia kultuuriekspordi näiteid.