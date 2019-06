David Vseviovi elu hämmastavad esimesed kaks nädalat

See ei ole tavaline raamat. Esimene lõks on see, et ajaloolase David Vseviovi (eluloo)raamatu toimetaja on tuntud humorist ja satiirik Toomas Kall, autori ülikoolikaaslane. Selge, et sellisest koostööst võib oodata ohtralt nalja ja lugeja lõbusat altvedamist.

Vseviovi elulugu, nii nagu see raamatus esitatud on, ei alga mitte Vseviovi sündimisega, vaid Tallinna I haigla sünnitusosakonna vanemõe Maria Sidorkina lähenemisega sünnitusosakonnale. Kuid tõusis tugev tuul ja see omakorda viib jutu hoopis sellele, mis juhtus, kui tuul lennutas ükskord Sidorkina mehe Vassili aluspüksid Lena Kukulova rõdule. See anekdootlik lugu, mis koos ohtrate kõrvalepõigete ja uute tegelaste ilmumisega katab 33 lehekülge, lõpeb sellega, et Maria „kohendas veelkord kitlit, heitis pilgu peeglisse ja astus ukse poole. Kell oli kaheksa null üks. Ma olin just sündinud.“