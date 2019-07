„Diego nimel läheks maailma lõppu. Koos Maradonaga ei astuks sammugi.“

„Diego nimel läheks ma maailma lõppu. Aga koos Maradonaga ei astuks ma sammugi.“

Nii ütleb Asif Kapadia (varasemad filmid „Senna“ Ayrton Sennast ja „Amy“ Amy Winehouse’ist) filmis Fernando Signorini, Maradona isiklik treener.

Selles lauses peitub võti Diego Maradona mõistmiseks. Vähemalt nii, nagu näeb teda Kapadia.

Diego Maradona on tänaseni ilmselt üks planeedi kuulsamaid elavaid inimesi. Tema suurimad vägiteod jäid küll 33 aasta taha, aga tema jälg inimeste mälus elab siiani.

Kui paljud mäletavad, kes valiti 1990. aasta jalgpalli MMi parimaks mängijaks? Jah, friigid ja mõned itaallased ehk mäletavad, et see oli Salvatore Schillaci. Või seda, et 2010. aasta MMi parim oli Diego Forlan Uruguayst?

Maradonat mäletavad aga kõik. Aafrikas. Aasias. Itaalias. Saksamaal. Muidugi Inglismaal. Aga eriti Argentiinas. Seal jumaldatakse seda 165sentimeetrist segadusehunnikut üle kõige.