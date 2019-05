Disney-kangelane mängib Ühendriikide rappijat

See keeruline pealkiri on tegelikult tsitaat, mis on tuttav kõigile neile, kes on suutnud ära vaadata Netflixi seriaali Ted Bundyst. Neljaosaline dokumentaalsari (üsna vaevarikas ja rõõmutu vaatamine) tutvustab detailselt seda, kuidas kurikuulus sarimõrvar hulga noori naisi julmalt maha nottis ja nende laipadega üht-teist ette võttis, mida ma siinkohal kirjeldama ei hakka.

Bundy müüb. Ikkagi Ühendriikide Rappija Jack, eks ole – selle üle tasub uhke olla. Režissöör Joe Berlinger otsustas mitte piirduda üksnes sarjaga, vaid tegi lisaks ka Bundyst rääkiva mängufilmi. Kirjelduste järgi on filmi peategelane üksikema Liz (Lily Collins), kellel polnud aimugi, millega ta peika Ted (Zac Efron) vabal ajal tegeleb, film põhineb Lizi (päriselus on ta nimi Elizabeth Kloepfer) elulooraamatul. Kuid need üksikud stseenid, mis Bundy loole Lizist juurde on poogitud, ei muuda tõsiasja, et tegelikult on loo keskmes ikka ainult staarmõrtsuk ise. Ja ma ei saa midagi parata – peas vasardab küsimus, miks seda filmi vaja on.

„Äärmiselt nurjatu“ ei ole otseselt halb film. Efron on Bundyga väliselt sarnane ja teeb hea rolli. Samuti on hoolega hoidutud mõrvari otsesest heroiseerimisest ja tema „vägitegude“ näitamisest. Kuid siiski lõhnab siin midagi imelikult. Lugu on muidugi kurioosne – tänu oma valgele nahale, staatusele, välimusele ja ennekõike bipolaarse aju eripäradele suutis Bundy nii paljud inimesed ära tinistada, et tema ees olid abitud nii tüdruksõbrad, ohvrid kui paljud võimukandjad. Ent ikkagi mängib teda seksikas Disney-kangelane Efron, ikkagi taastoodetakse seda „nii ilus ja nii intelligentne“ kuvandit, ikkagi romantiseeritakse ja seksualiseeritakse üht julma ja nartsissistlikku sotsiopaati. Filmi lõpus näidatakse ekraanil korraks ohvrite nimesid. Kas see peaks siis olema neile väärikas austusavaldus?