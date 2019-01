Eesnäärmest, armastusega & armastusest, eesnäärmega

Tundub, et vanema generatsiooni kangelastega filmide ja sarjade trend on jõudnud ka USA filmidesse ja telesarjadesse, sest kolme auhinnaga oli „Kominsky meetod“ tänavuste Kuldgloobuste jagamisel üks suuremaid võitjaid. See polnud väga suur üllatus, sest sarja taga ei ole noored ja vihased indie-ringkonnad, vaid väga tuntud nimed – on ju selle looja Chuck Lorre sari „Suure paugu teooria“ hetkel üldse kõige suurema vaadatavusega USA sari (üle 18 miljoni vaataja igal osal).

Õigupoolest võivad auhinnad ja Lorre nimi (kelle käe alt on tulnud ka rida muid edukaid, aga üsna mageda dialoogiga sarju) isegi tekitada teatud eelarvamusi, et äkki on tegu järjekordse Kanal 2 programmi sobiva sitcom’iga. Õnneks nii ei ole.