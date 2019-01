Eesti endine president Hendrik Viiding mõrvatakse tundmatu närvimürgiga

„Berlin Stationit“ näitab USA üleriigiline telekanal Epix, mis on viimasel ajal tulnud välja üsna rohke omatoodanguga. Kanali omanik on meedia­gigant Metro-Goldwyn-Mayer.

Kui küsida, kas „Berlin Station“ on nii hea seriaal, et seda peaks eestlane kindlasti nägema, siis vastus on tõenäoliselt ei. „Berlin Station“ on keskmiselt hea, harva väga hea teleseriaal, mille tegevus hargneb CIA Berliini „jaama“ ümber. Näitlejate põhimikku kuulub staaridest Richard Jenkins, kuid ülejäänud põhitegijad on küll suurtes filmides mänginud, ent mitte päris superstaarid. Välja arvata ehk veel Rhys Ifans, kelle nime keegi ei tea, kuid kelle tegelaskuju Hugh Granti toanaabrina „Notting Hillist“ mäletavad kõik.

„Berlin Stationi“ kolmanda ­hooaja teeb eriliseks, et jutustuse põhiliin toimub Eestis ja Eesti ümber. Venemaa alustab sõjakat oligarhi ja palgaarmeed kasutades ja mitmesuguseid luure­ope­ratsioone läbi viies agressiooni ­Eesti vastu.