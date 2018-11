Kuradi Saar Kuradi Saar „Kuradi saar“ 8/10

Ei tea, miks, aga inglise keeles on raskerokkmuusikat hõlpsam luua, või vähemalt tundub nii loometeed alles alustavatele kollektiividele, eriti kui kollektiividel on pretensioonikad ingliskeelsed nimed. Ülemaailmses võõrkeeles esinemine on kindla peale ja lihtsama vastupanu teed minek – veenvuse saavutamine emakeelses lüürikas on muusiku jaoks alati risk, üks täiendav nüanss, mille pärast muretseda, sest see võib väga kergesti mitme aasta töö naeruvääristada. Nii on eesti keele kasutamine ameerikapärases raskerokis paremal juhul märk teatud küpsusest, halvemal juhul enesekriitika nürinemisest. Kuradi Saare – Elephants From Neptune’i eestikeelse kõrvalprojekti puhul õnneks ikka esimesest.

Muusikaliselt ja, mis ehk veel tähtsamgi, produktsiooni professionaalse kõla ja taseme poolest kappavad Robert Linna, Markko Reinberg, Jon Mikiver ja Rain Joona ikka samal psühhedeelsetes toonides veikleval, veidi vesternlikul kõnnumaastikul eeskujudega nagu Queens Of The Stone Age ja muud Josh Homme’i rühmitused (nt palades „Punane saar“ ja „Vapustav maailm“), energiline Foo Figh­ters („Maa keerleb“) või retropüüdlustega Black Mountain („Vedel vägi“) ja heas mõttes derivatiivne Wolfmother („Konflikt“), aga ka piire lõhkuv korüfee Jack White („Kollane horisont“, „Eesti muld ja Eesti muda“). Mõistagi on igasse Euroopa suur- ja väikeriiki vaja vähemalt üht bändi, mis häbenemata sedasorti rahvusvahelisi tippe suurel laval soojendama sobib. Aga need tekstid! Need võrdlused! „Valel on kaunid jalad, aga nad haisevad“ – see on ju lihtsalt geniaalne!