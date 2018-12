Kahes ruumis ja 1000 ruutmeetril paiknev „Piiride poeetika“ ei ole üles ehitatud kronoloogiliselt, vaid on jaotatud temaatilisteks peatükkideks „Klassika“, „Õpetaja ja õpilane: Elmar Kits ja Ülo Sooster“, „Meremaal“, „Siin ja mujal“ ning „Naiskunstnikud“. Just viimast pean näituse kõige paremaks osaks, kus Malle Leisi maalid ja graafika, Anu Põdra skulptuurid ning Ene-Liis ­Semperi ja Marge Monko videoinstallatsioonid moodustavad toimiva ja mingis mõttes ka intrigeeriva terviku, just Vene konteksti silmas pidades. Aga nii nagu kuraator esitab endale näitust kokku pannes küsimusi, võib näitus hiljem tekitada küsimusi ka vaatajas. „Piiride poeetika“ tekitas neid minus päris mitu. Miks on Tretjakovi mastaape arvesse võttes kahes üsna pisikeses ruumis avatud näitusel, mis hõlmab aastaid 1918–2018, koguni 17 Elmar Kitse maali; miks pole eksponeeritud näiteks eesti klassikute Raul Meeli, Leonhard Lapini, Tõnis Vindi teoseid; miks pole taasiseseisvumise tormilistest aastatest 1991–1999 väljas ühtki kunstiteost. Uurin seda näituse Eesti-poolselt kuraatorilt Eha Komissarovilt.

21. novembril avati Moskvas Uues Tretjakovkas näitus „Piiride poeetika. Eesti kunst 1918–2018“, mis tähistab Eesti vabariigi 100 aasta juubelit. Näitus sündis Eesti Kunstimuuseumi ja Tretjakovi galerii koostöös. Galerii asus Eesti kunsti koguma pärast teist maailmasõda, 1946. aastal ja tegi seda kuni aastani 1989 – väike osa kogutust on nüüd Uues Tretjakovkas ka väljas. Enamik näitusel eksponeeritud ligi sajast teosest on aga pärit Eestist, nii Eesti kui Tartu Kunstimuuseumist, samuti erakogudest. Eesti kunst aastail 1918–2018 avaneb 21 kunstniku loomingu kaudu, teiste seas on eksponeeritud Eduard Wiiralti , Elmar ­Kitse , Ülo Soosteri , Ando ­Keskküla , ­Lilli-Krõõt Repnau , Paul Sontagi , Malle Leisi , Anu Põdra ja ­ Krista Mölderi looming. Näituse kuraatorid on Eha Komissarov ja Tretjakovi poolt Tatjana Zeljukina .

Kunstnikud: Eduard Wiiralt, Peet Aren, Eerik Haamer, Arnold Akberg, Aleksander Krims, Felix Randel, Rein Tammik, Elmar Kits, Nikolai Kormašov, Ülo Sooster, Ando Keskküla, Jüri Okas, Lilli-Krõõt Repnau, Paul Sontag, Malle Leis, Anu Põder, Marge Monko, Dénes Farkas, Anna Škodenko, Krista Mölder, Ene-Liis Semper. Kuraatorid: Eha Komissarov, Tatjana Zeljukina. Näituse korraldus: Dimitri Mironov, Karin Pastak, Tatjana Gubanova, Anastasia Khristenko. Graafiline kujundus: Sandra Kossorotova, Aadam Kaarma. Ruumikujundus: Anna Škodenko. Näitus on Moskvas Uues Tretjakovkas avatud 22. novembrist 2018 kuni 27. jaanuarini 2019. „Piiride poeetika“ on osa Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva rahvusvahelisest kultuuriprogrammist.

MERI: Tretjakovi kogus on suur valik eesti kunstnike meremaale, teiste seas on esindatud Aili Vint.

KURAATOR: Eha Komissarov näituse „Piiride poeetika“ avamisel Uues Tretjakovkas. Helen Melesk

See on nüüd küsimus, mille üle me võime lõputult vaielda – mis on Eesti kunstipilt. Ta on olemas väga erineval kujul. Kes töötavad välja tähtkunstnikud, tõelised sündmused? Need institutsioonid on ikkagi muuseumid. Kunstiajalugu on lõputu valikute tegemine, isegi ükski täiuslik püsiekspositsioon ei käi sellest lõplikult üle.

Elmar Kits huvitas mind mitmel põhjusel. Esiteks on Kits kui modernismi esindaja natuke tähelepanu alt välja jäänud. Samas on ta hiilgav case study Eesti 20. sajandi teise poole kunstniku saatusest. Kunstnik, kes alustab karjääri enne teist maailmasõda, hiljem loobub esimesel võimalusel nõukogude temaatikast ja teeb endast abstraktsionisti. Kits on meil ainuke kunstnik, kes võtab nii erinevad ajad oma töödega kokku.

Mina pean Kitse mõningaid töid ka väga huvitavaks puht maaliliselt, näiteks „Perekond Rebase portree“ (1955), „1. mai aktus Tartu Riikliku Ülikooli aulas“ (1945).

Sa ütlesid, et Elmar Kits on meil Eestis kuidagi tähelepanu alt välja jäänud – kas just väga piiratud ruumile surutud EV100 näitus Uues Tretjakovkas on see koht, kus seda heastada?

Ei ole see koht, aga… Kõige parem Eesti vabariigi kunstisajand oleks see, et igast aastast oleks üks töö. Kõik. Tõmbad rivi, aastaarv ja paned töö. Aasta ja töö. Kõik huvigrupid on siis haaratud. Keegi ei saa öelda, et tema kümnend või tema nimi jäi välja, siis see on lahendatud. Absoluutne demokraatia.

Praeguses näitusepoliitikas, trendides on väga tavaline, et on mingi ülevaade ja siis on mingi ühe kunstniku laiendatud esitus. Ma olen täiesti nõus, et Kitse oleks võinud paar tööd vähem olla. Ja nad oleks võinud asendada paari Ülo Soosteri abstraktse tööga. Aga kuna Tartu Kunstimuuseum kolib oma kogusid ja Soosteri teosed on Tartus, siis ma ei saanud neid kuskilt.