Eestlased on üldse tõrksad luusse ja lihasse kasvanud lemmikutest loobuma – aasta 2017 kõige kuulatum lugu NOËPi „Rooftop“ on 2018 arvestuses 16. Ning aasta 2018 digitabeli 33. lugu on Smilersi „Mojito“, mis tuli välja juba 2013. See oli nii ammu, et siis polnud internettigi leiutatud. Vist.

Singlite tabel on tabel, kus välismaised lood ja Eesti lood on ühes arvestuses. Nii – ja esimene ja teine on jälle nublu. See on muide märkimisväärne ja rõõmustav saavutus: et Eesti lood on konkurentsis välismaiste paladega viimastele ära teinud. Üle-eelmise aasta kokkuvõttes oli kõige tublim eestimaine lugu alles 68. kohal, selleks oli NOËPi „Rooftop“. Üldse mahtus aasta 2017 saja kõige rohkem digitaalselt tarbitud loo hulka viis Eesti artisti lugu. Aastal 2018 jõudis sünnilt eestlaste lugusid esimese saja sekka juba kümme (see on siis Eesti tabeli esikümme kogu rivistus). Oluline kasv!