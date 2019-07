„Eesti rahva rõivad“ on pildiraamat, mis toob noortele kuultuuri lähemale

Fotoraamat „Eesti rahva rõivad“ kinnistab arusaamist visuaalsusest kui üha laiemalt levivast kommunikatsiooni vormist. Kui inimesed ei viitsi lugeda akadeemilist või isegi populaarteaduslikku teksti, siis las vaatavad vähemalt pilte!

Teksti osa raamatus ongi minimaalne ning raamatu formaat 278x220 cm on sobiv laual lehitsemiseks. Raamatus on 170 etnograafilist fotot rahvarõivastes maainimestest 19. sajandi keskpaigast kuni Teise maailmasõja alguseni. Piltide autorid on oma aja tuntud Tallinna, Tartu ja Saaremaa päevapiltnikud.