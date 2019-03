Singlite üldtabelis seisab esikolmik vankumatult samal kohal. Ikka kaks Ariana Grandet kõige kõrgemal ja üks Billie Eilish nende taga. Billie Eilishil ilmus just uus singel – „wish you were gay“ –, näis, kas sellel on jõudu Grande eemale ajada.

Singlite tabelis on kaks uustulnukat. Kõige kõrgemal, positsioonil kuus, ansambel Jonas Brothers, kelle puhul paneb imestama, et nad üldse veel tegutsevad. Jah, tabelisse tuisanud uus pala ongi aastal 2013 laiali läinud bändi tagasituleku ja taas kokkusaamise esimene linnuke ning on Disney korporatsioonist sirgunud poisterokkbändi kohta äärmiselt äkilise pealkirjaga – „Sucker“. Eesti keeles munaimeja või imeja.

Kõrgeim kauamängivate listi uus tulija asub 11. kohal ja see on räppar Lil Skiesi uus album „Shelby“. Üks vanem räppar on samuti tabelisse jõudnud – 2 Chainz oma plaadiga „Rap or Go to the League“, positsioonil 30. Kahe räppari vahel on aga uue tulijana iirlane Hozier, plaadiga „Wasteland, Baby!“ ja kohal 14.