Nii võimsalt on mõni plaat esinenud vaid Eesti lugude tabelis. Siis, kui Reket läinud kevadel albumi „Rahu“ välja andis. Üldises singlitabelis on Ariana esimene, kes kogu plaadi lugude tabelisse kupatas.

Grande lugudest jätkab kõrgeimal positsioonil, esikohal, seal neli nädalat tiksunud „7 rings“. Selja taha teiseks on tõusnud „break up with your girlfriend, i’m bored“. Albumilt on esikümnes veel nimilugu, mis on üheksateistkümnendalt kohalt tõusnud viiendaks, „bad idea“ uue tulijana kaheksandal positsioonil.