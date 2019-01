Sel nädalal on albumitabel aga veel suhteliselt rahulik. Eesti artistide plaatidest on endiselt kõige kõrgemal Tommy Cashi plaat, esikohal jätkab Billie Eilishi „dont smile at me“ ja kõrgeim uus tulija on James Blake’i „Assume Form“ (kohal 11). Vaid üks uus tulija ongi veel – see on träpi superstaari Future värske teos „Future Hndrxxx presents: The WIZRD“ (kohal 36).