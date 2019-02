EESTI TIPP-40 MUUSIKAS | Auhinnad upitavad albumeid hoogsalt – ewertid-ja-draakonid esikümnes tagasi

Niisiis. Selle nädala edetabelitest saab teada, kas suurejooneline Eesti Muusikaauhindade gala mõjutas muusika tarbimist või mitte. Käesoleva nädala tabelite arvestus algas põhimõtteliselt kohe pärast show’ lõppu – 25. jaanuari tunnist 00:00.

Ja vastus on – mõjutab korralikult.

Kolm auhinda vastu võtnud – sealhulgas kõige olulisema: aasta albumi – ansambel Ewert & The Two Dragons on pärjad toonud plaadiga „Hands Around the Moon“ purjetanud tagasi esikümnesse. Kohalt 23 kohale 5. Korralik.

Uue hoo sai galaõhtust sisse ka aasta naisartisti tiitli pälvinud Lenna kauamängiv „3X“ – teos on uuesti esineljakümne hulka tõusnud, paigutusele kaksteist.

Albumitabeli uus esinumber on vahelduseks plaat rokkmuusikast. Briti metalcore-trupi Bring Me The Horizon kuues album „amo“. Uue tulijana esimeseks.

Huvitavalt madala stardi on teinud XXXTentacioni järjekordne postuumne väljalase – koos sõpruskonnaga Members Only välja antud mixtape „XXXTENTACION Presents: Members Only, Vol. 4“ – kohal 32. Kokku on XXXil albumite tipp-40s nüüd neli plaati.