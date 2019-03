EESTI TIPP-40 MUUSIKAS | Bad Art tuleb nagu tuulispasake

Eesti lugude tabelisse on Bad Arti albumilt lennanud seitse lugu (kokku on lugusid plaadil 13). Kõige kõrgemal neist positsioonile 16 tuisanud „Pealik“ ning siis tulevad riburadapidi „Raamid“ (kohal 24), „Nostalgia“ (26), „Ma tahan“ (27), „Rajoonikas“ (31), „Ei maga ei söö“ (39) ja „Nagu isa nii ka poeg“ (40).

See on Tallinnas tegutsev räppar Bad Art ja laineid lööb tema album „Pealik“.

Digitaalset muusika tarbimist mõõtvates edetabelites on sel nädalal jõuliselt esile kerkinud artist, kes varem – ajal, kui antud tabeleid on siin Ekspressi küljel avaldatud – pole end näole andnud.

Eesti lugude tabeli, mida juhib endisel 5MIINUST, Nublu ja Pluuto looga „Tsirkus“, kõrgeim uus tulija on aga popartist Maian uue looga „Palava pudru“. Maian on sirutanud end joonelt esikümnesse, kohale 7.

Uue loo ilmudes on taas kerkinud huvi artisti vanemate lugude vastu – nagu siinsetes tabelites tavaline – ning Maiani eelmine hitt „Sinise leegiga“ on tipp-40s tagasi, kohal 32.

Bad Arti teose „Pealik“ kõrval on kauamängivate paremusjärjestuses veel kaks uustulnukat. Kohale 27 on jõudnud eelmise suve alguses Tallinnas esinenud metali-taustaga briti räppar Scarlxrd, albumiga „IFINITY“. Paigutusele 31 – ja lõpuks ometi tipp-40 sekka! – on tõusnud Anna Pärnoja juhitava Anna Kaneelina debüütalbum. Kuu aja eest ilmunud plaat on viimaks tabelis.

Üles-alla tiirutav Lenna album „3X“ on sel nädalal taas suunaga üles. Plaat on tõusnud kohalt 28 kohale 12.

Singlitabelis hoiab esimest kohta Ariana Grande „7 rings“, kuid pikalt teist ja kolmandat kohta hoidnud Grande „Break up with your girlfriend, i’m bored“ ja Billie Eilishi „Bury a friend“ on pisut taandunud. Kohtadele 4 ja 5.

Tõusnud on aga Jonas Brothersi pala „Sucker“ (kohale 2) ning Lauvi ja Troye Sivani ühine „I’m so tired...“