Eesti lugude tipp-40s on sel nädalal rahulik. Esikoht on sama (Reket „Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi“), pole ainsatki uut tulijat tabelis ning lood tiirlevad enam-vähem samadel positsioonidel, kus nad olid eelmisel nädalal.

Olulise tõusu on teinud üksnes Clicheriku ja Mäxi pala „2D Tüdrukud“, mis 15. kohalt põrutanud 5. kohale. Ja nüüd on Clicherikul lausa kaks lugu esikümnes – marp$i lugu „Tibulinnu“, kus Clicherik kaasa teeb, on kohe selja taga 6. kohal.

Tasub ka tähele panna, kuidas läheb kahel järgmisel nädalal Nublu esimesel megahitil „Mina ka“. Lugu seisab hetkel üheksandal kohal ning kui ta kaks nädalat veel esikümnes püsib, siis on „Mina ka“ terve aasta esikümnes pesitsenud.

Singlite üldtabelis on tuuletõmme suurem, kuigi Billie Eilishi „bad guy“ jätkab vankumatult liidrikohal. Aga uusi tulijaid on kuus. Kõige kõrgemal Katy Perry värske „Never Really Over“ (15). Järgmine uustulnuk on Miley Cyruse lugu „Mother’s Daughter“ ja kolmas edukaim ongi juba Clicherik & Mäxi „2D Tüdukud“. Muide, kõik eesti lood, mis rahvusvahelises singlitabelis esimese 40 hulgas konkurentsi pakuvad, on räpilood. Reketi hitt neist kõige kõrgemal – viiendal kohal.

Uued tulijad on singlitabelis veel The Chainsmokersi ja Bebe Rexha „Call You Mine“ (32), Tiësto, Jonas Blue ja Rita Ora „Ritual“ (34) ning Mark Ronsoni ja Camilla Cabello „Find U Again“ (40). Kõik vanad sõbrad ja tuttavad.

Albumite paremusjärjestuses säilitavad esimesed neli kohta kõik oma eelmise nädala positsioonid – esimene Billie Eilish, teine Rammstein, kolmas Tyler, The Creator, neljas Ariana Grande.