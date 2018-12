EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Draakonid ronisid troonile ja üks üllatav jõululugu on veel popim kui „Last Christmas“

Lisaks Ewertile ja draakonitele on albumite paremusjärjestuses veel neli uut tulijat. Rita Ora teine kauamängiv („Phoenix“, kohal 9). The Chainsmokersi kummaline ei-album-ei-EP-ei-singel-toode „Sick Boy... Beach House“ on kohal 16. Michael Bublé hooajateos „Christmas“ on vinnanud end 22. kohale – plaat on muide pärit aastast 2011 ning samal ajal on esimese 40 hulgast välja langenud Bublé uus plaat „love“, millel õnnestus tabelis olla vaid nädala.

Eesti autorite albumeid on tipp-40s kuus. Nüüd on ilmunud pikad plaadid ka Tommy Cashilt ja Lennalt, äkki saab järgmine nädal kodumaist materjali eriti uhkelt sisse.

Ewert and the Two Dragonsile kuulub ka albumitabeli uus liidrikoht. Nende „Hands Around the Moon“ on selles tabelis oodatult esimeseks kihutanud. Eelmisel nädalal kauamängivate tipus debüteerinud Uudo Sepa „Sinule“ on loovutanud aga 14 kohta, tagurdades esikümnest välja paigutusele 15.

Nagu eelmisel nädalal kasvas uue nublu loo tuules tema varasemate lugude kuulatavus, nii võib ka sel nädalal näha, kuidas suurte artistide vanad lood uute ilmudes taas kuulamisele lähevad. Tommy Cashi „Pussy Money Weed“ on näiteks tabelis tagasi – kohal 37. Niisamuti eelmisel nädalal albumi välja andnud Ewert and the Two Dragonsiga – singel „Somewhere“ on rühkinud esikümnesse, viie kuu tagune singel „Journey“ tagasi tabelisse, oma seni kõrgeimale positsioonile 13, ning päris ürgne draakonite lugu „Good Man Down“ kohale 36.

Nublu idülli on rikkuma saabunud Tommy Cashi uus singel „X-RAY“ – uue tulijana kohal viis. Ning Pluuto „Mõtetes“, mis on nõksa ülespoole roninud – seitsmendalt kohalt kuuendaks.

Eesti lugude edetabelis jätkab ainult talle kuuluvatel liidrikohtadel nublu. Eelmisel nädalal listi esimeseks kihutanud „tmt“ on esimene, lood „öölaps!“, „Mina ka“ ja „2 Quick Start“ järgmistel kohtadel. Tema kaasosalusega laulud – Ödede „Rulli Rulli Rulli“ remiks ja Lenna „Keeruta“ – on pisut tahapoole kukkunud. Esimene viiendalt seitsmendaks, teine neist kuuendalt kohalt kaheksandaks.

Ja kohale 39 on end rebinud androgüün-singer-songwriter Alec Benjamin plaadiga „Narrated For You“.

Singlitabelis on esimesed seitse kohta samade lugude valduses, mis asusid tipus ka eelmise nädalal. Õige pisut on positsioone vahetatud, nublu „tmt“ ja „öölaps!“ jätkavad siiski esimese ja teisena.

Kõrgeim uustulnukas nimetatud tabelis on Billie Eilishi värske „come out and play“, Tommy Cashi „X-RAY“ näitab ka rahvusvahelises konkurentsis jõudu (lennanud kohale 22), A$AP Rocky uus lugu „Sundress“ (produtseerinud DangerMouse, sämplib Tame Impalat) on punninud 35. kohale ning paigutusel 40 leiab uue tulijana Zara Larssoni loo „Ruin My Life“.

Aga!

Väga huvitav. Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“ on uustulnukana kohal 37! Lugu, mis valmis aastal 1994 ja on jupp maad noorem kui 13. positsioonil asuv Queeni „Bohemian Rhapsody“ ning on tabelisse jõudnud mõistagi seoses jõulusessiooniga. Jõulumuusikaga pleilistid keerlevad kodudes, kohvikutes, kauplustes. Ja huvitav, et just Carey jõuluklassik on Eestis kõige populaarsem. Jõulude aegne hirm – Wham!-i „Last Christmas“ – on kaugel maas: uue tulijana kohal 90.