Selleks on sotsiaalmeediastaar Ariadne , kes on pärast esimest katsetust popmuusikas – 2017. aastal „Eesti laulu“ konkursil esitatud pala „Feel Me Now“ – popimängus tagasi looga „All In“ ning uus lugu on põrutanud tabelis teiseks. Ainult Reketi „Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi“ hoiab teda esimeselt kohalt eemal.

Sel nädalal on Eesti lugude edetabelis lausa 11 uut tulijat. Peamiseks arteriks, kust uut verd on peale pritsinud, on uue laine räpi tähe Sip€lga 14 album „Traplaif“. Kaua-kaua-kaua oodatud album sai lõpuks valmis ja välja ning plaadilt lendas tipp-40sse üheksa uut lugu ning juba möödunud aastal ilmunud pala „Usain Bolt“ sikutati samuti tabelisse tagasi. Üksnes plaadi avalugu „Intro“ jäi esineljakümne joone alla. Ja Sip€lga värsketest lugudest on kõige kõrgemale tõusnud singlipala „Tipsudieet“. See on seitsmes. Kuid.



Uue looga on tabelisse astunud pop-rokk-ansambel Miljardid. Neil ilmus nelja looga EP „Imeline“ ja sellelt on, esialgu küll vaikse hooga, tipp-40sse jõudnud pala „Vari“. Pikemaajalisi plaane tegev bänd nagu Miljardid pole tõenäoliselt kogu EP jõudu veel tabelites näidanud.

Albumite listis on Sip€lga 14 „Traplaif“ oodatult kõrgeim uus tulija. Plaat on sirutanud ennast teiseks, eespool temast Billie Eilishi album „WHEN WE ALL FALL ASLEEP...“, mis juhib kauamängivate tabelit seitsmendat nädalat järjest.

Eelmise aasta sügisel vaid SoundCloudis ilmunud Pluuto album „Muhumaa ülestõus“ on tehtud nüüd kuuldavaks ka teistel digitaalsetel platvormidel ning plaadike näitab end albumitabeli 26. kohal.

Mis annab ka sellise tulemuse, et kaheksast Eesti artisti plaadist, mis välismaiste albumite konkureerides esimese 40 hulgas seisavad, on kuus plaati hiphopiteosed – lisaks Sip€lgale ja Pluutole Reket, Beebilõust ja Bad Art. Ja need ülejäänud kaks – need on Karl-Erik Taukari ikka juba väga iidvanad plaadid.