See on meloodilist träppi viljeleva 16aastase Pluuto uus singel „Mesimagus“. No tõesti! Loos teeb kaasa ka ei keegi muu kui nublu ja see on nublul juba viies lugu, millega ta esikohta külastab. Aga ennekõike on see siiski Pluuto esimene number üks! Kuti enda produtseeritud, kirjutatud, esitatud, superstaar nublu kaasa kutsutud. Palju õnne!

Kõige noorem tüüp, kes seni selles tabelis number üks on olnud. Kuigi jah, ärme unustame, et Pluuto tegi mõnikümmend sekundit kaasa ka eelmisel tabeliliidril – 5MIINUSE, nublu, Pluuto esitatud palal „Tsirkus“.

„Tsirkus“ on sel nädalal teine. Möödunud nädala number üks nublu „tmt“ on kolmas. Ja üleüldse – sel nädalal on kõige kõrgem lugu, kus ei tee kaasa kas Pluuto või nublu, seitsmendal kohal asuv NOËPi „Fk This Up“.

Ülejäänud kohalike lugude tabel on rahulik, suhteliselt stabiilne.