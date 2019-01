Tavapäratu seisak on albumitabelis. Selle nurga alt vaadates, et sel nädalal pole seal ainsatki uut tulijat. Eelmise nädala number üks – suurhalli kontserdi toel kuulatuimaks plaadiks purjetanud Tommy Cashi värske teos – on liidripositsiooni loovutanud, langenud isegi paigutusele seitse ning esikoha on esimest korda endale haaranud Billie Eilish. Ja seda siis juba aastal 2017 ilmunud teosega „don’t smile at me“. Billiel ilmub tänavu tõenäoliselt esimene päris täispikk plaat („don’t smile at me“ on paberite järgi EP) ning tõenäoliselt see ilmudes esimeseks ka tuiskab.