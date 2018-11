Albumite edetabelites on üsna põhjalik inventuur tehtud. Tervelt 11 kauamängivat on üle tipp-40 läve roninud. Ja esimesed kolm neist võtavad endale ka tabeli esimesed kolm kohta: kõige kõrgemal Lil Peep ja plaat „Come Over When You’re Soner, Pt 2“, teisel kohal Imagine Dragonsi tuliuus teos „Origins“ ja kolmandal asetusel Muse’i album „Simulation Theory“.

Uusi tulijaid on singlite nimistus kokku kaheksa. Kuut neist esitavad tänaseks surnud artistid. Aasta tagasi elust lahkunud laulja-räppar Lil Peep on rebinud singlitabelisse kolme looga, sest tal ilmus ka just uus album (sellest kohe pidulikumalt). Queen, mille aastakümneid tagasi meie hulgast lahkunud juhtfiguurist Freddie Mercuryst kinodes menukas film jookseb, on saanud Eesti singlitabelisse teisegi hiti – „Another One Bites the Dust“ on põrutanud 32. kohale. Nüüd on Queenil kaks laulu meie vabariigi tipp-40s. Kõrgemalt, positsioonilt 12 leiame nende igihalja „Bohemian Rhapsody“.

Singlite paremusjärjestuses on jälle uus number üks. Läinud nädala kõrgeim uustulnuk Ariana Grande pala „thank u, next“ on seitsmendalt paigutuselt esimeseks rassinud ja Ava Maxi „Sweet But Psyhco“ teiseks lükanud.

Aaa. Ja tipp-40 alumises otsas on end uuesti pardale ajanud kaks vana Taukari lugu, üks vana Smilers, üks vana Ewert & The Two Dragons.

Ka tabeli esiotsas pole endiselt mingeid muutusi. Neli esimest kohta kuuluvad nublule, pool neist Lennale. Märkimisväärset tõusu tabelis näitab üles veel Uudo eelmine singel „Sinule“ – see on sirutanud end positsioonilt 25 kohale 13.

Taas on Eesti lugude edetabelitesse lipsanud teelusikatäis uut muusikat! Uudo Sepa värske singel „Tahan elada“ on lennanud paugust kohale kümme ja rohkem uudislikke lugusid tabelis pole. Eesti pop-šedöövrite asjus oleme väga stabiilse maitsega, armsad kaasmaalased.

Eesti plaate on näole andnud kaks uut. Duo Öed kauamängiv „Öed“ kohal 39, ja kohale 33 on uue tulijana sisenenud Laululaste „Entel-Tentel-Trika-Trei“. See on 1998. aasta salvestis, mis on nüüd ka digitaalselt platvormidel kuuldavaks tehtud, ja nagu näha on 43 tuumlauluga kogumik olnud palavalt oodatud.

Queenil on sel nädalal kaks uut plaati Eesti tabelit ründamas. Nende „Greatest Hits“ on hõivanud koha 32 ning „News of the World“ (originaalis ilmunud aastal 1977) on tulnud 38ndaks. Kokku on Queenil Eesti albumite tabelis viis albumit!

Uute tulijate hulgast leiab veel meie iganädalast vene träppi (Allj albumiga „Sayonara Boy 143“ kohal 15), meie iganädalast ameerika träppi (Trippie Redd albumiga „A Love Letter to You 3“ kohal 21), meie igakuist uut The Chainsmokersit (minialbum „Sick Boy... Siren“ kohal 24) ja meie iganädalast pehmet tantsupoppi (Jonas Blue „Blue“ kohal 31).

Kodumaine kantribänd Revals ja nende endanimeline debüütalbum näitab teatud kosumist ja tõuseb kohalt 30 kohale 26.