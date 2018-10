Tilgub.

Tilgub-tilgub.

Jaa: vaikselt tilgub uut muusikat Eesti lugude edetabelisse. Sel nädalal on positsioonil kuus uueks tulijaks Universal Music Balticu pop-lootus Maian värske lauluga „Sinise leegiga“.

Neiu esimese eestikeelse loo tungimine tabelisse loob nüüd olukorra, kus esimese 40 Eesti loo hulgas on lausa neli lugu, mis on selles tabelis olnud ainult kuu või vähem. Milline vaheldus!

Seitse lugu Eesti tipp-40st on tabelis figureerinud sellest ajast, kui me tabelite avaldamist aasta alguses alustasime. Need aasta 2018 igihaljad lood on: Aropi „Kiki Miki“ (tõusnud sel nädalal muide tagasi esikümnesse kaheksandaks), 5MIINUST „Erootikapood“, „Karussell“ ja „Kuum“, NOËPi „Jennifer Lawrence“, „Rooftop“ ja „Move“ ning Karl-Erik Taukari „Lähedal“.

Eesti palade listi tipus jätkab 11. nädalat nublu lugu „öölaps!“. Eelmise nädala kõrgeim uustulnuk Lenna ja nublu ühine „Keeruta“ on langenud vaksakese allapoole kolmandaks ja va nublu „Mina ka“ roinas tagasi teiseks.

Ning kokkuvõtteks: esimesed viis kohta on põhimõtteliselt endiselt nublu käes.

Singlite tabelis kuuluvad nublule vaid kaks esimest kohta – „öölaps!“ endiselt esimene, „Mina ka“ neljandalt kohalt tagasi teiseks.

Nimetatud tabelis on uusi tulijaid kokku viis. Kõige kõrgemal – kohal 6 – neist monsterstaar Post Malone oma värske Swae Leega esitatud looga „Sunflower“, peagi linastuva „Ämblikmehe“ soundtrack-plaadilt.

Põnev on ka Billie Eilishi taastulemine tabelisse. Eelmisel aastal popimaailma nina pistnud Eilish on tuisanud kohale 12 oodatavat debüütkauamängivat sissejuhatava singliga „when the party’s over“. Lugu on nii emo, nii lo-fi, et võib äkki pidada koduseks SoundCloudi popiks.