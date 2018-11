Kas te olete kursis, et umbes viimase kuu aja jooksul on uut muusikat välja andnud sellised artistid nagu The Boondocks, Kuradi Saar, Iiris, Öed, Eik, Sammalhabe, Maarja Nuut, Rainer Ild, Mart Avi ja nii?

Ilmselt te ei tea. Või siis ei huvita.

Igatahes on uuel muusikal väga keeruline Eesti lugude edetabelisse tõusta. Nimetatud tabel on juba kuid äärmises stagnatsioonis. Ja see osutab minu arust sellele, kuivõrd hädavajalik on, et Spotify looks lõpuks ometi Spotify endapoolse Eesti muusika playlist’i. Oodata seda on, aga ta võiks realiseeruda kiiremini. Muu maailma muusika kohta näivad digitaalselt muusikat tarbivad inimesed kiiresti ja hõlpsalt infot saavat – värsked piiritagused lood ja albumid tõusevad kohe tabelitesse –, aga Eesti muusika asjus magatakse. Või siis ei promo end artistid digikanalites piisavalt hästi? Ei saa ju see muusika niivõrd laialdaselt suurele publikule igav ja vilets olla, et selle asemel eelistatakse kuulata lugusid, mis on puhuti lausa kaks aastat vanad.

Jah, see porisev ja pikk sissejuhatus tähendab, et ei ole mingit action’it Eesti lugude tabelis. Ühtki uut tulijat esimese 40 seas pole ning paremusjärjestuse ülemine ots – kohad esimesest üheksandani – on täpselt samadel positsioonidel nagu eelmisel nädalal. nublu „öölaps!“ ja nii edasi.

Singlite tabelis on nublu „öölaps!“ aga seljatatud – „öölaps!“ on tagurdanud kohale kaks ning esimeseks on uue tulijana tõusnud XXXTentacioni värske postuumne singel „Arms Around You“, kus teevad hukkunud räppariga koostööd Lil Pump ja Swae Lee.

XXXTentacion on korra „öölapsel“ esikoha ära võtnud. Pooleteise kuu eest, kui tema ja Lil Peepi ühine „Falling Down“ korraks liidriks põrutas. Ja siis, pärast esimese elevuse lahtumist, esikoha taas nublule loovutas.

Eks tulevastes raportides saa teada, kas on tegu taas hetkelise vilksatusega või jätkub „Arms Around Youl“ pikemalt rammu liidrikohal püsimiseks. Igatahes on sama lugu sel nädalal lennanud number üheks ka Lätis ja Leedus.