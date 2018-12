Foto: PA Images/Scanpix

Alustame seekord albumite edetabelist. Eesti muusikale pöidla hoidjatele on seal praegu kõige põnevam.

Nii. Ilmus uus plaat suure kaliibriga Eesti artistilt ja plaat vinnas end joonelt number üheks – räägime Tommy Cashi teosest „¥€$“.

Esikümnes on veel kaks Eesti plaati. Uudo Sepa debüütalbum on roninud viieteistkümnendalt paigutuselt tagasi kõrgemale üheksandaks ning eelmise nädala esimene Ewert and the Two Dragons on taandunud kümnendaks.

Karta on, et esimese kümne hulka oleks end rebinud ka Lenna uus kauamängiv „3x“, kui see oleks ilmunud reedel, 30. novembril, mitte esmaspäeval, 3. detsembril. Reede on päev, kui albumid enamasti ilmuvad, ning reede esimesest minutist läheb lahti uue nädala arvestus Eesti digitabelites, kestes nädala, kuni neljapäeva viimase minutini. Nii kaotas Lenna „3x“ kolm päeva kuulamiste kogumist ja maandus uue tulijana positsioonile 24. Aga ehk tõuseb plaat järgmisel nädalal kõrgemale ning näeme esikümnes lausa nelja Eesti artisti plaati. Oleks erakordne. Oleks vägev.

Eesti albumitest on tipp-40 sekka tagasi roninud Ödede esikalbum – kohale 33.

Veel tuulesuundadest albumite paremusjärjestikus. Uusi tulijad on lausa üksteist. On räppi, on poppi ja aastaajale vastavalt üksjagu jõuluplaate.

Räpparitest. Üsna rajude kahtlustustega hiljaaegu arreteeritud 6ix9ine on vanglas välja antud plaadiga „DUMMY BOY“ Tommy Cashi selja taga teiseks tõusnud. Süngema tooniga träppar Ski Mask The Slump Godi album „STOKELEY“ on uue tulijana kohal 12 ning positsioonile 37 on ilmunud Earl Sweatshirti plaat „Some Rap Songs“. Üks veidrama kõlaga teoseid Eesti albumite tabelis.

Popmuusikast on näole andnud ansambli The 1975 uus kauamängiv („A Brief Inquiry Into Online Relationships“, kohal 20) ja Clean Banditi värske oopus („What Is Love?“, kohal 26).