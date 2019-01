Kohal 27 on selle nädala teine uus tulija. Villemdrillem ja tema lugu „Fanta“. Märgime ära, et järjekordne SoundCloud-räpi kangelane on end ametlikku digikuulamise tabelisse pressinud. Tubli. Mainiks ära, et SoundCloudis on sellel lool üle 88 000 kuulamise. Spotifys hetkel 33 000 ja natuke peale.

Esikümnes on ka uus tulija! Sinna pikisilmi oodatud megatäht Karl-Erik Taukari „Need read“ on lõpuks ometi tabelis ning positsioonil seitse.



Uustulnukaid on singlitabelis viis. Kaks neist tippkümnes. Sam Smithi ja Normani ühine „Dancing Wiht a Stranger“ (7) ning ehtne hitihoiatus-lugu Gesaffelsteini ja The Weekndi „Lost in the Fire“ (8).

Raadio 2 välismaise aastahiti 2018 valmistanud Calvin Harris on sirutanud end uue palaga tabelisse 19. kohale. Koos Rag’n’Bone Maniga tehtud „Giant“ on seal.

Alumises otsas on uute tulijatena veel The Chainsmokersi ja Winona Oaki „Hope“ (38) ja A Boogie Wit da Hoodie „Look Back at It“ (40).

Märkimisväärseid tõuse singlite tabelis ei näi olevat.

Albumite paremusjärjestuses on korralik külmapuhkus. Päris uusi tulijaid polegi. Esikohal jätkab Billie Eilishi „dont smile at me“, teisel kohal „Spidermani“ soundtrack ning kuuendalt paigutuselt on kolmandaks rühkinud benny blanco „FRIENDS KEEP SECRETS“.